Угнанный в Парголово «Газон» нашел житель Петербурга. Машина лежала в кювете

Похищенный в Выборгском районе Петербурга грузовик нашли благодаря бдительному гражданину. Он заметил машину в кювете и сообщил в полицию.
В 9:14 22 марта в полицию позвонил 45-летний петербуржец и рассказал, что на пересечении Заречной и Брюлловской улиц обнаружил в кювете грузовик ГАЗон Next с ключами в замке зажигания, стало известно «Фонтанке» 23 марта. Автомобиль 2015 года выпуска принадлежит 39-летней жительнице Петербурга и между шестью часами вечера 21 марта и 8:20 22 марта был похищен от дома 232 по Выборгскому шоссе в Парголово.
Прибывшие на место полицейские нашли след от обуви и изъяли биоматериалы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.