    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 5

    3 м/с, ю-з

    747мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.96eur82.97
    ТЕМА ДНЯ

    Мишустин отчитывается перед Госдумой. Онлайн

    Угнанный в Парголово «Газон» нашел житель Петербурга. Машина лежала в кювете

    1266
    2 комментария

    Похищенный в Выборгском районе Петербурга грузовик нашли благодаря бдительному гражданину. Он заметил машину в кювете и сообщил в полицию.

    В 9:14 22 марта в полицию позвонил 45-летний петербуржец и рассказал, что на пересечении Заречной и Брюлловской улиц обнаружил в кювете грузовик ГАЗон Next с ключами в замке зажигания, стало известно «Фонтанке» 23 марта. Автомобиль 2015 года выпуска принадлежит 39-летней жительнице Петербурга и между шестью часами вечера 21 марта и 8:20 22 марта был похищен от дома 232 по Выборгскому шоссе в Парголово.

    Прибывшие на место полицейские нашли след от обуви и изъяли биоматериалы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургУгон авто
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость23 Мар 2023 в 11:42
    445 летний житель?))))
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close