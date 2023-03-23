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    «Жара» приходит в Петербург, но насладиться ею помешает ветер

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге не только очень тепло, но ещё дождливо и ветрено.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», дождь 23 марта возможен в первой половине дня. Ветер умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха достигнет плюс 9–11 градусов, в прибрежных районах плюс 7.

    Сегодня метеорологические условия в регионе формирует периферия циклона. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В пятницу будет уже не так тепло — «всего» 4–6 градусов. Ожидается дождь, но может выглянуть и солнце.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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