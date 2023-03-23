«Жара» приходит в Петербург, но насладиться ею помешает ветер

В Петербурге не только очень тепло, но ещё дождливо и ветрено.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», дождь 23 марта возможен в первой половине дня. Ветер умеренный, местами порывы сильного. Температура воздуха достигнет плюс 9–11 градусов, в прибрежных районах плюс 7.
Сегодня метеорологические условия в регионе формирует периферия циклона. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В пятницу будет уже не так тепло — «всего» 4–6 градусов. Ожидается дождь, но может выглянуть и солнце.