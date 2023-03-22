Президент Молдавии одобрила признание румынского языка государственным

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о признании румынского языка государственным. Об этом она сообщила в социальной сети 22 марта, выразив надежду, что это решение объединит всех жителей страны. Поправка будет внесена в Конституцию, отмечает РИА Новости.



«Те, кто десятилетиями твердил нам, что мы, граждане Республики Молдова, говорим на молдавском языке, а не на румынском, преследовали только одну цель — разделить нас», — написала Майя Санду. Она также подчеркнула, что жители страны говорят на одном из официальных языков Евросоюза.

