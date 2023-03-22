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    Президент Молдавии одобрила признание румынского языка государственным

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    Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о признании румынского языка государственным. Об этом она сообщила в социальной сети 22 марта, выразив надежду, что это решение объединит всех жителей страны. Поправка будет внесена в Конституцию, отмечает РИА Новости.

    «Те, кто десятилетиями твердил нам, что мы, граждане Республики Молдова, говорим на молдавском языке, а не на румынском, преследовали только одну цель — разделить нас», — написала Майя Санду. Она также подчеркнула, что жители страны говорят на одном из официальных языков Евросоюза.

    Как отмечает ТАСС, постановление парламента Молдавии о переименовании языка вызвало жаркие споры и акции протеста в Кишинёве. Депутаты Блока коммунистов и социалистов отказались обсуждать документ, подчеркнув, что закон противоречит конституции, в которой государственным языком указан молдавский.

    Согласно действующей конституции, государственным языком в стране является молдавский. Однако споры о наименовании государственного языка в Молдавии идут давно. Одни не считают молдавский самостоятельным языком, оценивая его как диалект румынского (в том числе действующие власти и сторонники объединения с Румынией), а их оппоненты, среди которых Блок коммунистов и социалистов и, например, экс-президент страны Игорь Додон, уверены, что республика должна укреплять собственную государственность и «не допускать румынизации» (цитата по ТАСС). В 2013 году Конституционный суд Молдавии постановил, что государственным языком в стране является румынский, в соответствии с Декларацией о независимости от 27 августа 1991 года.

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    МолдавияМайя СандуРумынский язык
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