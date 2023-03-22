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    «Я только учусь». Что говорил нам «волшебник» Владимир Чуров

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    Бывшего председателя Центризбиркома Владимира Чурова не стало в среду, 22 марта. Какими цитатами запомнился «волшебник из ЦИКа», читайте в наших карточках.

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    Владимир Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде. В 1991 году Владимира Чурова пригласили работать в комитет по внешним связям Петербурга, где вскоре он стал заместителем председателя. Проработал он там до 2003 года, пять лет из которых прошли под руководством Владимира Путина. В 2003-м был избран депутатом Госдумы, 27 марта 2007 года — председателем ЦИК России, этот пост Чуров занимал до 2016 года. За точность прогнозов по итогам голосования по выборам в Госдуму в 2011 году тогдашний президент Дмитрий Медведев назвал Чурова «волшебником». При этом с его именем были связаны скандалы на выборах, в том числе и казус со 146,47% явки избирателей на думских выборах в Ростовской области в том же году. В марте 2016-го его сменила на посту Элла Памфилова. Чуров же был назначен послом по особым поручениям МИД России, курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран.

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