Шоу «Окна». Убедительные люди «развели» петербуржцев на десятки миллионов

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Обманутые в своих ожиданиях горожане чуть ли не собственноручно задержали и привезли в отдел тех, кого они считают аферистами. Но их заявления так и не стали уголовным делом.

Ирина собралась застеклить к зиме свою дачу. По объявлению на специализированном сайте нашла подходящую фирму, расположенную недалеко от дома. За изготовление окон заплатила 190 тысяч рублей, или 70% от полной их стоимости. Договор с ООО «Витан» заключила 21 сентября в офисе в ТЦ «Русская деревня» на Народного Ополчения. Перевела деньги. Стороны подписали договор, в котором было оговорено, что заказ будет выполнен через месяц.

Но начались всякого рода задержки: то пропал замерщик окон (должен был приехать в течение недели), то вдруг выяснилось, что сотрудник напутал с цветом рам, поэтому заказ может оказаться дороже. «Не хотите? Тогда придется подождать», — сказали в компании. Потом были на заводе какие-то передряги. Ирина зачастила в офис и в один из дней октября застала там двоих представителей компании, Виталия и Татьяну. Они представились рядовыми сотрудниками ООО «Витан», но, пообещав, что окна будут через две недели, сели в новенький BMW и укатили прочь.

Вскоре после этого телефон заказчицы оконщики заблокировали. А она, в очередной раз приехав в офис, встретилась с целой группой пострадавших. Все вместе они решили обратиться в 67-й отдел полиции по Кировскому району. Шоу Геннадия та же компания обрабатывала более изощренно. ООО «Витан», на которое он вышел опять-таки через сайт объявлений, пригласило его сделать заказ прямо на завод-изготовитель на Свердловской набережной, 4. «Вы сможете сразу увидеть, как делают окна, оценить качество», — пел девичий голос в трубке. Действительно, из шоурума завода хорошо просматривался производственный цех с линиями изготовления окон. Вскоре подошел юноша, представившийся Антоном. Он говорил увлеченно и со знанием дела: «Наш завод несет ответственность за качество продукции, оно гарантировано высокотехнологичным оборудованием и подготовкой персонала». И так далее.

Здесь же заключили договор. Геннадий перевел через онлайн-банк 700 тысяч рублей. Уже после он понял, что зайти в шоурум может любой желающий с улицы. Именно в рекламных целях он и создавался. Охотникам за чужими деньгами только оставалось употреблять местоимения «наш», «мы», «у нас», а клиент автоматически отождествлял говорящего с действующим производством.

Еще одной пострадавшей, Елене, оконщики показывали мощности на заводе на Васильевском острове. Провели через КПП, пригласив в комнату для переговоров: «Смотрите на масштабы и работу, чтобы не подумали, что мы вас обманем», — комментировал представитель компании. Елена заплатила 184 тысячи рублей.

Поймали и отпустили Геннадий, юрист по образованию, пять лет работал прокурором. Поэтому сообразил, что попался, уже через пару-тройку недель. В конце сентября он нашел Виталия в «Русской деревне», где тот собирался получить доплату от очередной жертвы — пожилой женщины-инвалида, передвигающейся на костылях. Прямо за этой женщиной и зашел в помещение. Виталий, почуяв неладное, тут же заявил, что ему срочно нужно уехать. Геннадий встал в дверях, отжав оконщика корпусом назад в помещение. Вызвал наряд Росгвардии и участкового.

Из объяснений Виталия следовало, что лично он ни у кого деньги не брал, никогда не видел гендиректора, сам является наемным сотрудником и тут вообще ни при чем. Взяв объяснение, полицейский отпустил всех. «Я возмутился: заберите все папки с заказами (их было штук 50), ноутбук, — рассказывает «Фонтанке» Геннадий. — У вас будет доказательная база. Полицейский проигнорировал мои слова». В конце октября Геннадий и восемь других пострадавших застали в офисе учредителя и генерального директора «Витана» Евгения. Он приехал за мебелью, поскольку фирма покидала офис. Вызвали полицию, всей группой поехали в отделение. Теперь и руководитель, и пострадавшие давали объяснения сотруднику экономической полиции.

Здесь и выяснилось, что основными интересантами в схеме были Виталий и Татьяна. Как вспоминает Геннадий, который слышал ответы на вопросы полицейского, именно Виталий якобы убедил учредителя стать директором фирмы. Деньги перечисляли на карту Евгения, но, по сути, он ничего не делал, только получал по 50 тысяч в качестве прибавки к пенсии. По данным СПАРК, ООО «Витан» было учреждено совсем недавно, летом 2022 года. Примерно в это же время налоговая за предоставление недостоверных данных вычеркнула из списка юрлиц предыдущую оконную компанию Татьяны — ООО «ПСК-Эксперт». Судя по карточке компании, она не платила налоги, страховые взносы и не сдавала декларации. В арбитражном суде зафиксирован эпизод, в котором компания Татьяны пыталась вернуть около 300 тысяч за непоставленные окна у сторонней компании. Но суд установил, что на самом деле она получила товар почти на миллион, а заплатила всего треть. Была компания по оптовой торговле пластмассой и у Виталия. Как индивидуальный предприниматель он с 2017 года зарегистрирован в Краснодаре.

Перспективы Геннадий и другие потерпевшие спрашивали полицию: какие дальнейшие действия будут предприняты по их заявлениям? Однозначного ответа они не услышали. «С тех пор мне больше никто не звонил, — делится с «Фонтанкой» Елена. — Впрочем, неудивительно — уже в полиции участковый мне говорил, что мы сами виноваты, отдали деньги непонятно кому, чего теперь хотим?» «С момента подачи заявления прошло уже три месяца, — подтверждает Ирина. — На наше заявление — никакого ответа. Пыталась сама дозвониться, но указанный в КУСП телефон работает в режиме факса. Дежурный же отделения говорит, мол, другого нет, звоните по нему». Не звонили из 67-го отдела полиции Управления МВД Кировского района и Геннадию. «Участковый еще при даче объяснений заявил мне, что это чисто экономическое преступление, которым и заниматься вроде как некогда, — говорит «Фонтанке» Геннадий. — Какое экономическое? Это часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное группой лиц», — убежден бывший прокурор.

На запрос «Фонтанки» в пресс-службе ГУ МВД ответили, что в отделе лежат девять заявлений с упоминанием ООО «Витан», по ним проводится процессуальная проверка. Лина Зернова, Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»