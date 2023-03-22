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    В Краснодаре установили надгробную плиту «легендарного атамана». Осмотревший ее историк всех расстроил

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    17 комментариев

    Из Херсонской области в Краснодар кубанский добровольческий отряд привез надгробную плиту якобы легендарного атамана Черноморского казачьего войска Сидора Белого. Ее установили возле Александро-Невского собора. Недавно профессиональный историк осмотрел ее и пришел к неожиданным выводам.

    Плиту разместили возле Александро-Невского собора
    Плиту разместили возле Александро-Невского собораФото: Виталий Бондарь / 93.ru
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    На сайте администрации Краснодара 13 февраля появилась публикация о том, что представители добровольческого отряда с Кубани обнаружили в Херсонской области надгробную плиту, которая являлась частью захоронения первого атамана Черноморского казачьего войска Сидора Белого. Городские власти заявили о готовности принять артефакт и разместить его в Войсковом соборе Александра Невского.

    Кубанский историк и эксперт государственной историко-культурной экспертизы Виталий Бондарь осмотрел плиту и пришел к выводу, что к легендарному атаману она не имеет никого отношения. Об этом ученый написал в колонке для местного издания 93.ru.

    Прочитать старинную надпись помог дождь
    Прочитать старинную надпись помог дождьФото: Виталий Бондарь / 93.ru
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    «Несколько дней назад я увидел установленную напротив западного фасада собора плиту и попытался прочесть надпись. <…> Закралось сомнение в атрибуции надгробия, точнее, в принадлежности его могиле Сидора Белого: в третьей снизу строке текста значится 1833 год, тогда как первый кошевой атаман черноморцев умер от смертельного ранения в 1788 году», — говорится в публикации.

    Помогли мартовские дожди: на мокрой доске удалось прочесть надписи без использования специальных методов. Оказалось, что никакого отношения к Сидору Белому она действительно не имеет.

    «Здесь погребено тело командира кинбурнской инженерной команды полевого инженера подполковника и кавалера Ил[и]и Власьевича Тихановича, умершего 5 генваря [так в то время произносилось и писалось название месяца] 1833 года от рождения на 43 году», — выбито на надгробии.

    В Краснодар привезли надгробие командира, скончавшегося в Таврической губернии в XIX веке, и, по выводам историка, к легендарному первому атаману Черноморского казачьего войска Сидору Белому оно никакого отношения не имеет.

    Плиту разместили возле Александро-Невского собора
    Плиту разместили возле Александро-Невского собораФото: Виталий Бондарь / 93.ru
    Прочитать старинную надпись помог дождь
    Прочитать старинную надпись помог дождьФото: Виталий Бондарь / 93.ru

    Сидор Игнатьевич Белый родился 1716 году (по другим данным — около 1735 года) и погиб на Херсонщине в июне 1788 года. Он был первым кошевым атаманом Черноморского казачьего войска, предводителем дворянства Херсонского уезда, активным участником русско-турецких войн второй половины XVIII века.

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    Херсонская областьКраснодарИсторик
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    Комментарии 17

    Гость22 Мар 2023 в 17:29
    Это какой-то позор.
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