В Краснодаре установили надгробную плиту «легендарного атамана». Осмотревший ее историк всех расстроил

Из Херсонской области в Краснодар кубанский добровольческий отряд привез надгробную плиту якобы легендарного атамана Черноморского казачьего войска Сидора Белого. Ее установили возле Александро-Невского собора. Недавно профессиональный историк осмотрел ее и пришел к неожиданным выводам.

На сайте администрации Краснодара 13 февраля появилась публикация о том, что представители добровольческого отряда с Кубани обнаружили в Херсонской области надгробную плиту, которая являлась частью захоронения первого атамана Черноморского казачьего войска Сидора Белого. Городские власти заявили о готовности принять артефакт и разместить его в Войсковом соборе Александра Невского. Кубанский историк и эксперт государственной историко-культурной экспертизы Виталий Бондарь осмотрел плиту и пришел к выводу, что к легендарному атаману она не имеет никого отношения. Об этом ученый написал в колонке для местного издания 93.ru.

«Несколько дней назад я увидел установленную напротив западного фасада собора плиту и попытался прочесть надпись. <…> Закралось сомнение в атрибуции надгробия, точнее, в принадлежности его могиле Сидора Белого: в третьей снизу строке текста значится 1833 год, тогда как первый кошевой атаман черноморцев умер от смертельного ранения в 1788 году», — говорится в публикации.

Помогли мартовские дожди: на мокрой доске удалось прочесть надписи без использования специальных методов. Оказалось, что никакого отношения к Сидору Белому она действительно не имеет.

«Здесь погребено тело командира кинбурнской инженерной команды полевого инженера подполковника и кавалера Ил[и]и Власьевича Тихановича, умершего 5 генваря [так в то время произносилось и писалось название месяца] 1833 года от рождения на 43 году», — выбито на надгробии.

В Краснодар привезли надгробие командира, скончавшегося в Таврической губернии в XIX веке, и, по выводам историка, к легендарному первому атаману Черноморского казачьего войска Сидору Белому оно никакого отношения не имеет.