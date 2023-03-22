Фильм о причинах убийства Игоря Талькова снимет режиссер ленты Happy End

Студия Фёдора Бондарчука Art Pictures рассказала о предстоящем фильме про певца Игоря Талькова. Ленту накануне среди будущих проектов анонсировал сам Бондарчук. Как стало известно 22 марта, режиссером картины станет Евгений Сангаджиев (Happy End, «Балет»).
На студии сообщили, что сейчас пишется сценарий фильма, его планируют снимать в жанре детектива. Также ведутся переговоры с семьей певца.
Авторы ленты «сконцентрируются на истории гибели Игоря Талькова, а также расскажут о непростом периоде в истории страны, на который пришелся расцвет карьеры артиста», — рассказали в Art Pictures. По их словам, «в центре сюжета окажется не фигура убийцы музыканта, а поиски причин этого убийства, расследование цепочки событий, которые и привели к трагической развязке».
На стадии подготовки к проекту будут использоваться архивные съемки, комментарии друзей и коллег Талькова и свидетельства очевидцев.
Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук и Сергей Кальварский — среди продюсеров картины. Ее произведет «Студия Видеопрокат».
Напомним, год назад «Фонтанка» писала о том, что Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление районного суда о заочном аресте бизнесмена Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве музыканта Игоря Талькова и покушении на убийство бывшего директора певицы Азизы Игоря Малахова. Сам Шляфман находится в Израиле.
Согласно материалам дела, 6 октября 1991 года тот в ходе конфликта вырвал у Малахова пистолет и выстрелил в его владельца, но попал в Талькова.