Фильм о причинах убийства Игоря Талькова снимет режиссер ленты Happy End

Студия Фёдора Бондарчука Art Pictures рассказала о предстоящем фильме про певца Игоря Талькова. Ленту накануне среди будущих проектов анонсировал сам Бондарчук. Как стало известно 22 марта, режиссером картины станет Евгений Сангаджиев (Happy End, «Балет»).

На студии сообщили, что сейчас пишется сценарий фильма, его планируют снимать в жанре детектива. Также ведутся переговоры с семьей певца.



Авторы ленты «сконцентрируются на истории гибели Игоря Талькова, а также расскажут о непростом периоде в истории страны, на который пришелся расцвет карьеры артиста», — рассказали в Art Pictures. По их словам, «в центре сюжета окажется не фигура убийцы музыканта, а поиски причин этого убийства, расследование цепочки событий, которые и привели к трагической развязке».

