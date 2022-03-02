Докажите, что скрывался. В горсуде рассмотрели апелляцию на заочный арест обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Адвокату бизнесмена Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве музыканта Игоря Талькова и покушении на убийство бывшего директора певицы Азизы Игоря Малахова, не удалось снять заочный арест с доверителя.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 2 марта, защита упирала на то, что материалы не дают ответы на вопрос о том, как все эти годы правоохранительные органы искали Шляфмана. Поэтому основания считать, что он скрывается нет. При этом сам бизнесмен, который в момент убийства Талькова был его директором, долгие годы находится в Израиле.
После того, как суд в Петербурге удовлетворил ходатайство о заочном аресте Шляфмана, СК Петербурга направил в Израиль запрос о выдаче бывшего музыкального менеджера.
Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда о заочном аресте без изменений.