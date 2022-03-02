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Докажите, что скрывался. В горсуде рассмотрели апелляцию на заочный арест обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

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Адвокату бизнесмена Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве музыканта Игоря Талькова и покушении на убийство бывшего директора певицы Азизы Игоря Малахова, не удалось снять заочный арест с доверителя.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 2 марта, защита упирала на то, что материалы не дают ответы на вопрос о том, как все эти годы правоохранительные органы искали Шляфмана. Поэтому основания считать, что он скрывается нет. При этом сам бизнесмен, который в момент убийства Талькова был его директором, долгие годы находится в Израиле.

После того, как суд в Петербурге удовлетворил ходатайство о заочном аресте Шляфмана, СК Петербурга направил в Израиль запрос о выдаче бывшего музыкального менеджера.

Санкт-Петербургский городской суд оставил постановление районного суда о заочном аресте без изменений.

По версии следствия, 6 октября 1991 года во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге Игорь Малахов, представлявший интересы певицы Азизы, вооруженный револьвером «Наган» с боевыми патронами, спровоцировал конфликт с Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. Согласно материалам дела, Тальков и его телохранители применили к Малахову физическую силу, повалили на пол, а Шляфман вырвал револьвер и выстрелил в Малахова, но попал в Талькова. Артист скончался на месте происшествия, а Малахов покинул Дворец спорта.

Скончавшийся в 2016 году Малахов был осужден по ч. 1 ст. 218 УК РСФСР (незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ).

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