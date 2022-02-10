Следственный комитет направил в Израиль запрос о выдаче обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

По словам Брейдо, запрос был направлен после того, как в октябре прошлого года Шляфману ужесточили обвинение: с убийства по неосторожности (ст. 106 УК РСФСР) на убийство при отягчающих обстоятельствах — способом, опасным для жизни многих людей, и покушение на убийство бывшего директора певицы Азизы Игоря Малахова аналогичным образом (п. «д» ст. 102 УК РСФСР; ст. 15; п. «д» ст. 102 УК РСФСР). Обвинение Шляфману предъявлено заочно.

Следственный комитет по Петербургу обратился к компетентным органам Израиля по поводу выдачи России бывшего музыкального менеджера Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве певца Игоря Талькова.

Представитель СК уточнил, что переквалификация действий обвиняемого связана с тем, что у следствия появились основания считать стрельбу в СК «Юбилейный» умышленной. «По нашей версии, Шляфман желал из личной неприязни убить Малахова; умысла на убийство Талькова у Шляфмана, конечно, не было, но так случилось, что он промахнулся. Следовательно, перед нами так называемое убийство с косвенным умыслом», — пояснил Брейдо.



«Фонтанка» писала, что в конце января Петроградский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста для бывшего менеджера Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Фигурант находится в международном розыске, проживает в Израиле. На первоначальном этапе, по словам следователя, он мешал следствию, склонял свидетелей к даче ложных показаний, а потом скрылся.



Уголовное дело по факту гибели Талькова было возобновлено в ноябре 2018 года, правда, петербургскому ГСУ СК пока так и не удалось экстрадировать Шляфмана. Вдова исполнителя надежды на торжество справедливости не теряет. В октябре 2021 года глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.

