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Следственный комитет направил в Израиль запрос о выдаче обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

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Следственный комитет по Петербургу обратился к компетентным органам Израиля по поводу выдачи России бывшего музыкального менеджера Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве певца Игоря Талькова.

«Запрос о правовой помощи направлен», — цитирует руководителя 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Петербургу Антона Брейдо 10 февраля «Интерфакс».

По словам Брейдо, запрос был направлен после того, как в октябре прошлого года Шляфману ужесточили обвинение: с убийства по неосторожности (ст. 106 УК РСФСР) на убийство при отягчающих обстоятельствах — способом, опасным для жизни многих людей, и покушение на убийство бывшего директора певицы Азизы Игоря Малахова аналогичным образом (п. «д» ст. 102 УК РСФСР; ст. 15; п. «д» ст. 102 УК РСФСР). Обвинение Шляфману предъявлено заочно.

Представитель СК уточнил, что переквалификация действий обвиняемого связана с тем, что у следствия появились основания считать стрельбу в СК «Юбилейный» умышленной. «По нашей версии, Шляфман желал из личной неприязни убить Малахова; умысла на убийство Талькова у Шляфмана, конечно, не было, но так случилось, что он промахнулся. Следовательно, перед нами так называемое убийство с косвенным умыслом», — пояснил Брейдо.

«Фонтанка» писала, что в конце января Петроградский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста для бывшего менеджера Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Фигурант находится в международном розыске, проживает в Израиле. На первоначальном этапе, по словам следователя, он мешал следствию, склонял свидетелей к даче ложных показаний, а потом скрылся.

Уголовное дело по факту гибели Талькова было возобновлено в ноябре 2018 года, правда, петербургскому ГСУ СК пока так и не удалось экстрадировать Шляфмана. Вдова исполнителя надежды на торжество справедливости не теряет. В октябре 2021 года глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.

По версии следствия, 6 октября 1991 года во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный» в Петербурге Игорь Малахов, представлявший интересы певицы Азизы, вооруженный револьвером «Наган» с боевыми патронами, спровоцировал конфликт с Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. Согласно материалам дела, Тальков и его телохранители применили к Малахову физическую силу, повалили на пол, а Шляфман вырвал револьвер и выстрелил в Малахова, но попал в Талькова. Артист скончался на месте происшествия, а Малахов покинул Дворец спорта.

Скончавшийся в 2016 году Малахов был осужден по ч. 1 ст. 218 УК РСФСР (незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ).

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Комментарии (6)

piterez
Известно, что Израиль не выдаёт, но в некоторых случаях, как в случае с педофилией священника, выдал... Вопрос открыт....
Komarinsk2019
А срок давности?
shushu
Там доказательства его вины весьма сомнительны
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