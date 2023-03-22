Специалист расскажет, почему хрущевки Невского района такие разные

Невский район не кажется таким уж экспериментальным в архитектурном плане, а ведь в конце 1950-х — начале 1960-х он был именно таким. 25 марта посмотрим по-новому на старые пятиэтажки. Бесплатно, 18+
Нецентральный район мог себе позволить опыты, на которые не решился бы исторический центр. Несколько лет архитектурную мысль занимали крупнопанельные жилые дома. Первый такой в Ленинграде появился на ул. Полярников, это был индивидуальный проект: большие кухни, высокие потолки, жильцов не очень много. Толстые стены, хорошая тепло- и звукоизоляция. Почти сталинка, но по времени это здание уже можно было бы назвать хрущевкой: 1955 год. Какие-то дома тех лет и приезжал принимать лично Хрущев. Но вскоре архитекторы свернули к минимализму и аскетичности панелек: государству требовалось много недорогого жилья в короткие сроки. Обустройство лифтовых шахт удлиняло бы строительство — и ограничились пятью этажами: по стандартам, пятиэтажкам лифт не требуется.
На лекции «Район без излишеств» виртуально прогуляемся по улицам и дворам между станциями метро «Ломоносовская» и «Пролетарская». Исследуем разные серии крупнопанельных домов, узнаем о технологических особенностях строительства и познакомимся заочно с архитекторами и инженерами, создавшими Невский район таким, каким мы его знаем. Красоту пятиэтажек поможет разглядеть научный сотрудник музея «Невская застава» Александра Шанявская. Вход свободный, по регистрации. Начало в 15.00.
Александра Шеромова