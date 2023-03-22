Специалист расскажет, почему хрущевки Невского района такие разные

Нецентральный район мог себе позволить опыты, на которые не решился бы исторический центр. Несколько лет архитектурную мысль занимали крупнопанельные жилые дома. Первый такой в Ленинграде появился на ул. Полярников, это был индивидуальный проект: большие кухни, высокие потолки, жильцов не очень много. Толстые стены, хорошая тепло- и звукоизоляция. Почти сталинка, но по времени это здание уже можно было бы назвать хрущевкой: 1955 год. Какие-то дома тех лет и приезжал принимать лично Хрущев. Но вскоре архитекторы свернули к минимализму и аскетичности панелек: государству требовалось много недорогого жилья в короткие сроки. Обустройство лифтовых шахт удлиняло бы строительство — и ограничились пятью этажами: по стандартам, пятиэтажкам лифт не требуется.

