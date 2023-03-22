В Петербурге попытались зарегистрировать «Мерседес», угнанный осенью в одной из стран Европы

Петербургские полицейские за несколько дней обнаружили два автомобиля, которые числились в федеральном и международном розыске. Один из них привезли прямо в руки правоохранителям.



В МРЭО Выборгского района Петербурга 17 марта обратился 41-летний мужчина, который хотел зарегистрировать Mercedes-Benz V-класса, произведенный за границей, сообщает 22 марта пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. При проведении учетно-регистрационных действий выяснилось, что автомобиль числиться в международном розыске: в сентябре 2022 года он был похищен в одной из стран Юго-Западной Европы.