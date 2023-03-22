Колесов показал, как выглядит весна для синоптиков. И напомнил о скорых изменениях погоды

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 22 марта в своем телеграм-канале показал график температуры за последние дни. На нём хорошо видно, что уже больше недели среднесуточная температура воздуха остаётся плюсовой.

«С 14 марта в нашем регионе установилась весенняя погода. Быстро мы привыкаем к теплу и сейчас уже после очень теплых дней погода с температурой в +3...+6 гр. кажется холодной», — отмечает Колесов (авторский текст сохранен без изменений. — Прим. ред. ).

На этой неделе, по его словам, сохранится тёплая погода. Однако из-за серии циклонов с запада она будет неустойчивой, с частыми осадками. Дождь иногда будет сменяться снегом. И так — до конца месяца.



«Да, на следующей неделе с северными ветрами придет в Санкт-Петербург холодный воздух, поэтому среднесуточная температура снова на время может понизиться до небольших отрицательных значений», — отмечает Колесов.

