На юге Петербурга мать вернулась домой за полночь и нашла в квартире мертвого сына

В Красносельском районе Петербурга устанавливают обстоятельства гибели девятиклассника.



В полицию накануне около половины второго ночи обратилась 43-летняя местная жительница, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 марта. Она сообщила, что вернулась с работы в квартиру на улице Десантников и обнаружила мертвым своего 16-летнего сына.



Прибывшая на место следственно-оперативная группа следов насильственной смерти на теле школьника не нашла.



Его направили в морг для установления причины смерти.

