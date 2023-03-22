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    На юге Петербурга мать вернулась домой за полночь и нашла в квартире мертвого сына

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    В Красносельском районе Петербурга устанавливают обстоятельства гибели девятиклассника.

    В полицию накануне около половины второго ночи обратилась 43-летняя местная жительница, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 марта. Она сообщила, что вернулась с работы в квартиру на улице Десантников и обнаружила мертвым своего 16-летнего сына.

    Прибывшая на место следственно-оперативная группа следов насильственной смерти на теле школьника не нашла.

    Его направили в морг для установления причины смерти.

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