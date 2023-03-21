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    Гость передачи Соловьева упал в обморок в прямом эфире

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    В эфире передачи телеведущего Владимира Соловьева приглашенный гость упал в обморок. Ему кинулись помогать, и на этом выпуск завершился.

    Неожиданное падение произошло на последних минутах эфира «Вечера с Соловьевым» 21 марта, пока в студии обсуждали США. Плохо стало руководителю школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрею Карнееву. Он рухнул на пол, и четыре участника встречи кинулись ему на помощь.

    «Врача срочно в студию! — сказал сам Соловьев, пока упавшего поднимали. — Лежите, не вставайте пока! Пока не вставайте, всё хорошо!». Два человека остались стоять на своих местах, а остальные хлопотали вокруг Карнеева — слышалось: «Не поднимайте так быстро!».

    В телеграм-канале Соловьева сообщается, что телеведущий и эксперты оказали Карнееву первую помощь, вызвали врачей. «Обморок был кратковременным. Медики обследовали Андрея Карнеева, с ним всё в порядке, он уже дома», — говорится в публикации.

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    Владимир Соловьев
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