На Московском шоссе столкнулись пять машин. Медики осматривают шестерых

У дома 52 по Московскому шоссе столкнулись пять автомобилей. Бригады скорой помощи осматривают шестерых человек.

Сообщение об аварии поступило около шести вечера, сообщает 21 марта пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области. На место прибыло пожарно-спасательное отделение – для технической помощи и сбора информации.

К ликвидации происшествия привлекли 21 спасателя и 7 единиц техники, в том числе 5 человек и одну машину – от МЧС.

Пользователи в соцсетях отмечают, что на шоссе образовалась плотная пробка – это подтверждают и данные «Яндекса». Очевидцы также опубликовали видео с фурой, слетевшей в кювет, и отмечают, что «замес» есть и на дороге.