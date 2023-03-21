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    На Московском шоссе столкнулись пять машин. Медики осматривают шестерых

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    У дома 52 по Московскому шоссе столкнулись пять автомобилей. Бригады скорой помощи осматривают шестерых человек.

    Сообщение об аварии поступило около шести вечера, сообщает 21 марта пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области. На место прибыло пожарно-спасательное отделение – для технической помощи и сбора информации.

    К ликвидации происшествия привлекли 21 спасателя и 7 единиц техники, в том числе 5 человек и одну машину – от МЧС.

    Пользователи в соцсетях отмечают, что на шоссе образовалась плотная пробка – это подтверждают и данные «Яндекса». Очевидцы также опубликовали видео с фурой, слетевшей в кювет, и отмечают, что «замес» есть и на дороге.

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