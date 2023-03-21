    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, сев

    755мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd77.24eur82.37

    В Петербурге из окна 3-го этажа по простыням спускалась женщина. С козырька её снимали спасатели

    6258
    4 комментария

    Маленькую худощавую женщину, сбежавшую из квартиры в Красногвардейском районе по простыням, спасали всем миром.

    Скорую, МЧС и полицию к дому 10/1 по Индустриальному проспекту вызвали сегодня около 10 утра, стало известно «Фонтанке».

    Как уточнили в МЧС Петербурга, когда на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, то женщина уже сидела на козырьке дома. С него её сняли и передали в руки сотрудников полиции. Очевидцы сообщали, что она спускалась из окна 3-го этажа.

    Полицейские доставили женщину, на вид лет 30, в отдел. Там выяснилось, что для общения существует препятствие в виде языкового барьера. Поэтому пока в отделе ждут переводчика.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПобегПобег из окна
    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close