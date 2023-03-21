В Петербурге из окна 3-го этажа по простыням спускалась женщина. С козырька её снимали спасатели

Маленькую худощавую женщину, сбежавшую из квартиры в Красногвардейском районе по простыням, спасали всем миром.
Скорую, МЧС и полицию к дому 10/1 по Индустриальному проспекту вызвали сегодня около 10 утра, стало известно «Фонтанке».
Как уточнили в МЧС Петербурга, когда на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, то женщина уже сидела на козырьке дома. С него её сняли и передали в руки сотрудников полиции. Очевидцы сообщали, что она спускалась из окна 3-го этажа.
Полицейские доставили женщину, на вид лет 30, в отдел. Там выяснилось, что для общения существует препятствие в виде языкового барьера. Поэтому пока в отделе ждут переводчика.