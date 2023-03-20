Фрагмент лестницы Эйфелевой башни выставят на аукцион

Часть винтовой лестницы Эйфелевой башни, изготовленной в конце XIX века , выставят на торги. Об этом 20 марта сообщается в публикации на сайте парижского аукционного дома Aguttes.

В описании лота говорится, что фрагмент состоит из 32 чугунных элементов бутылочно-зеленого цвета: шести ступеней, 24 стоек, распорки и двух труб. Впрочем, эти детали не объединены в одну конструкцию, хотя продаются вместе. Ранее они хранились у французского дизайнера интерьеров Жака Гарсии, отмечают представители аукционного дома.

Стартовая цена лота — от 4 до 6 тысяч евро (примерно до 500 тысяч рублей). Впрочем, десять лет назад часть лестницы, соединявшей второй и третий уровни башни, ушла с молотка за 220 тысяч евро — цена превзошла стартовую в десять раз.