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    Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжались 4,5 часа

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    В Москве завершились неформальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча продолжалась четыре с половиной часа, сообщает вечером 20 марта РИА Новости.

    Лидер Китая прилетел в Москву сегодня. В преддверии встречи Си Цзиньпин и Владимир Путин опубликовали статьи, в которых обозначили ряд тем переговоров. Один из основных пунктов – план Пекина по урегулированию ситуации вокруг Украины. Президент отметил, что Россия ценит взвешенную позицию Китая по этому вопросу.

    Ранее сообщалось о начале неформальной встречи, а также о позициях меню ужина Путина и Си Цзиньпина.

    Напомним, что визит председателя КНР в Россию продлится до 22 марта. О программе переговоров читайте в этом материале.

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