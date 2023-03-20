Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжались 4,5 часа

В Москве завершились неформальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча продолжалась четыре с половиной часа, сообщает вечером 20 марта РИА Новости.
Лидер Китая прилетел в Москву сегодня. В преддверии встречи Си Цзиньпин и Владимир Путин опубликовали статьи, в которых обозначили ряд тем переговоров. Один из основных пунктов – план Пекина по урегулированию ситуации вокруг Украины. Президент отметил, что Россия ценит взвешенную позицию Китая по этому вопросу.
Ранее сообщалось о начале неформальной встречи, а также о позициях меню ужина Путина и Си Цзиньпина.
Напомним, что визит председателя КНР в Россию продлится до 22 марта. О программе переговоров читайте в этом материале.