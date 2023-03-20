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    Си Цзиньпин опубликовал статью в преддверии визита в Россию

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    Председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии визита в Россию написал статью о российско-китайских отношениях. Текст статьи 20 марта опубликовала «Российская газета». Ранее статью президента России Владимира Путина разместила китайская газета «Жэньминь Жибао».

    Цель предстоящего визита — укрепление дружбы, сотрудничества и мира, написал Си Цзиньпин. Он отметил, что Китай и Россия выступают за миропорядок, основанный на принципах международного права и общечеловеческих ценностей. Многополярность и демократизация международных отношений — это необратимая тенденция, подчеркнул китайский лидер.

    Затронув тему ситуации вокруг Украины, председатель КНР отметил, что сложные проблемы не имеют простых решений. Рациональный выход из кризиса и путь к миру возможны только в случае, если все будут открыты к диалогу в прагматичном ключе. Недавно обнародованная позиция КНР по урегулированию украинского кризиса максимально отражает единство мнений мирового сообщества о выходе из сложившейся ситуации, подчеркнул Си Цзиньпин.

    Подробно о предстоящем визите лидера КНР в Россию читайте здесь.

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