Си Цзиньпин опубликовал статью в преддверии визита в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии визита в Россию написал статью о российско-китайских отношениях. Текст статьи
Цель предстоящего визита — укрепление дружбы, сотрудничества и мира, написал Си Цзиньпин. Он отметил, что Китай и Россия выступают за миропорядок, основанный на принципах международного права и общечеловеческих ценностей. Многополярность и демократизация международных отношений — это необратимая тенденция, подчеркнул китайский лидер.
Затронув тему ситуации вокруг Украины, председатель КНР отметил, что сложные проблемы не имеют простых решений. Рациональный выход из кризиса и путь к миру возможны только в случае, если все будут открыты к диалогу в прагматичном ключе. Недавно обнародованная позиция КНР по урегулированию украинского кризиса максимально отражает единство мнений мирового сообщества о выходе из сложившейся ситуации, подчеркнул Си Цзиньпин.
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