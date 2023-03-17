Украина и военно-техническое сотрудничество. В Кремле раскрыли подробности предстоящего визита Си Цзиньпина

Помощник президента России Юрий Ушаков 17 марта рассказал о подробностях предстоящего визита председателя КНР
Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг Украины. Ушаков отметил, что Кремль высоко ценит сдержанную и выверенную позицию руководства КНР по этому вопросу, а также знает о китайском плане урегулирования ситуации.
Ещё одним пунктом переговоров станет военно-техническое сотрудничество. Помощник президента подчеркнул, что на обсуждение этой темы приглашены министр обороны Сергей Шойгу и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Стороны обсудят и энергетику. Так, эта тема станет предметом разговоров в ходе государственного обеда, на который приглашены представители крупнейших российских компаний — они смогут обсудить проекты с китайскими коллегами.
По итогам переговоров Путин и Си Цзиньпин подпишут два совместных соглашения, касающихся стратегического взаимодействия двух стран. Кроме того, 20 марта в «Российской газете» и издании «Жэньминь жибао» выйдут статьи глав государств о вопросах взаимоотношений России и Китая.
Ушаков подчеркнул, что визит китайского лидера будет исключительно деловым, без «протокольных штучек». Отвечая на вопрос журналистов о том, почему Си Цзиньпин не посетит никаких других российских городов, кроме Москвы, помощник российского президента сказал, что так было условлено, поскольку глава КНР приедет в Россию сразу же после ряда крупных мероприятий в Пекине.
Как сообщает пресс-служба Кремля, с визитом в Москве Си Цзиньпин будет находиться с 20 по 22 марта.