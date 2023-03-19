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    Отношения России и Китая, украинский кризис, агрессия НАТО: в газете «Жэньминь Жибао» вышла статья Владимира Путина

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    В китайской газете «Жэньминь Жибао» вышла статья президента России Владимира Путина. Текст статьи, опубликованной в преддверии визита лидера КНР в Москву, вечером 19 марта опубликовали на сайте Кремля.

    Владимир Путин отметил в статье, что с момента визита Си Цзиньпина в Россию в 2013 году в мире многое поменялось, часто не в лучшую сторону, однако российско-китайская дружба осталась неизменной. Президент подчеркнул, что одним из приоритетных направлений сотрудничества Китая и России остаётся торгово-экономическое. Так, по итогам прошлого года двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 млрд долларов. При этом, обратил внимание Путин, во взаимной торговле растёт процент расчётов в национальных валютах, что делает отношения стран более суверенными.

    Затронув тему международных отношений, Путин заявил, что Москва и Пекин последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, «основанного на международном праве, а не неких «правилах», обслуживающих потребности «золотого миллиарда»». По словам Путина, Запад всё более отчаянно цепляется за архаичные догмы, пытаясь сохранить ускользающее доминирование.

    Россия признательна Китаю за взвешенную позицию по вопросу событий вокруг Украины, отметил Путин. Он добавил, что Китай понимает предысторию и подлинные причины происходящего.

    «Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса. Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного», – написал президент.

    Владимир Путин также заявил, что подогреваемый Западом украинский кризис – это не единственное проявление намерений сохранить господство в мире и однополярный миропорядок. «НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион», – отметил Путин.

    Подробно о программе визита Си Цзиньпина в Москву читайте здесь.

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