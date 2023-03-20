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    Неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Первые заявления

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    В Кремле состоялась неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая прибыл в Россию 20 марта с государственным визитом.

    Владимир Путин поприветствовал гостя, поздравив его с переизбранием на пост главы КНР. Он отметил, что за последние годы Китай сделал мощный рывок в развитии. «Во всём мире это вызвало неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем», — сказал президент.

    Первый визит в качестве председателя КНР в Россию Си Цзиньпин совершил десять лет назад. За это время Китай и Россия сделали существенные шаги в развитии отношений, а взаимный торговый оборот увеличился больше чем в два раза, подчеркнул Путин.

    Глава Российской Федерации сказал лидеру КНР, что предложения Китая по урегулированию кризиса на Украине были внимательно изучены. Он отметил, что позиция Пекина основана на принципах справедливости и соблюдения международного права.

    «Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Мы обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением», — сказал президент.

    Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что ценит возможность посетить Россию по приглашению Владимира Путина. Он подчеркнул, что Россия — это первая страна, в которую он отправился с официальным визитом после переизбрания на пост председателя КНР.

    Глава Китая выразил уверенность в том, что в следующем году Владимир Путин получит поддержку народа на президентских выборах. Си Цзиньпин заявил, что Россия под руководством Путина добилась значительных успехов.

    Китай и Россия должны поддерживать тесные взаимоотношения, поскольку это крупнейшие соседствующие страны, заявил Си Цзиньпин, подчеркнув, что в развитии китайско-российских отношений есть историческая логика.

    Как сообщает РИА Новости, Владимир Путин и СИ Цзиньпин продолжат общение за ужином.

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