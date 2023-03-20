Неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Первые заявления

В Кремле состоялась неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая прибыл в Россию 20 марта с государственным визитом.

Владимир Путин поприветствовал гостя, поздравив его с переизбранием на пост главы КНР. Он отметил, что за последние годы Китай сделал мощный рывок в развитии. «Во всём мире это вызвало неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем», — сказал президент.

Первый визит в качестве председателя КНР в Россию Си Цзиньпин совершил десять лет назад. За это время Китай и Россия сделали существенные шаги в развитии отношений, а взаимный торговый оборот увеличился больше чем в два раза, подчеркнул Путин.



Глава Российской Федерации сказал лидеру КНР, что предложения Китая по урегулированию кризиса на Украине были внимательно изучены. Он отметил, что позиция Пекина основана на принципах справедливости и соблюдения международного права.



«Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Мы обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением», — сказал президент.

Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что ценит возможность посетить Россию по приглашению Владимира Путина. Он подчеркнул, что Россия — это первая страна, в которую он отправился с официальным визитом после переизбрания на пост председателя КНР.

