Си Цзиньпин уверен, что российский народ поддержит Владимира Путина на выборах 2024 года

Председатель КНР Си Цзиньпин на неформальной встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая проходит 20 марта, выразил мнение, что российский народ поддержит действующего главу государства на предстоящих выборах 2024 года.



«Уверен, что российский народ вас поддержит, благодаря вашему сильному руководству страна достигла больших высот», — цитирует китайского лидера РИА Новости.

Он также назвал Владимира Путина «дорогим другом» и выразил признательность за положительное отношение к Китаю, отметив, что, как и 10 лет назад, выбрал Россию первой страной для зарубежного визита после переизбрания.

