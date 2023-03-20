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    В Кремле началась неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина

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    Председатель КНР и президент России начали неформальную встречу в Кремле. Об этом днем 20 марта сообщает РИА Новости.

    Владимир Путин и Си Цзиньпин повстречались в представительском кабинете первого корпуса. После раунда закрытых переговоров лидеров России и Китая ждем совместный ужин.

    В открытой части неформальной встречи Путин отметил, что рад лично поздравить китайского коллегу с избранием на новый срок.

    Официальная встреча Путина и Цзиньпина намечена на следующий день, 21 марта. О том, что известно о встрече лидеров КНР и России, читайте здесь.

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    Владимир ПутинСи Цзиньпин
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