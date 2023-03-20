В Кремле началась неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина

Председатель КНР и президент России начали неформальную встречу в Кремле. Об этом днем 20 марта сообщает РИА Новости.
Владимир Путин и Си Цзиньпин повстречались в представительском кабинете первого корпуса. После раунда закрытых переговоров лидеров России и Китая ждем совместный ужин.
В открытой части неформальной встречи Путин отметил, что рад лично поздравить китайского коллегу с избранием на новый срок.
Официальная встреча Путина и Цзиньпина намечена на следующий день, 21 марта. О том, что известно о встрече лидеров КНР и России, читайте здесь.