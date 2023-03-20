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    Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву. Что известно о визите председателя КНР на данный момент?

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    Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 20 марта, прибыл в Россию с государственным визитом. Самолет главы Китая приземлился в столичном аэропорту Внуково около 12:59 по московскому времени. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

    Что китайский лидер Си Цзиньпин будет делать в России?

    Глава Китая пробудет в Москве до 22 марта. В понедельник, 20 марта, Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин поговорят тет-а-тет за неформальным обедом, а уже во вторник около 15:00 мск проведут официальные переговоры.

    Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости, лидеры стран во время переговоров обсудят вопросы дальнейшего развития стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

    По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин выступят с заявлением для прессы.

    Также Песков уточнил, что главы государств затронут темы китайского плана мирного урегулирования на Украине.

    «Так или иначе темы, которые затронуты в этом плане, конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня», — сказал Дмитрий Песков (цитата по газете «Коммерсант»).

    О визите главы КНР в Россию заговорили за несколько месяцев до события. Точные даты не назывались, однако было известно, что планируется очная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина.

    Подробности и даты были раскрыты за несколько дней: 17 марта Кремль объявил, когда именно председатель КНР прибудет в Россию. Было названо точное количество дней пребывания. Кроме того, были анонсированы статьи обоих лидеров. Тексты в результате опубликовали в двух изданиях: «Российской газете» (материал Си Цзиньпина) и «Жэньминь жибао» (статья Владимира Путина).

    О чем говорится в статьях Владимира Путина и Си Цзиньпина?

    В преддверии встречи Владимир Путин и Си Цзиньпин написали статьи об отношениях между странами. Текст российского лидера опубликовала китайская газета «Жэньминь жибао», а статья главы КНР вышла в «Российской газете» и на сайте агентства РИА Новости.

    Президент РФ заверил, что Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию кризиса на Украине с учетом «сложившихся геополитических реалий». Лидер Китая заявил, что во время визита в РФ намерен «укреплять дружбу, сотрудничество и мир».

    В чем суть китайского плана мирного урегулирования ситуации на Украине?

    В годовщину начала боевых действий на Украине Китай опубликовал план мирного урегулирования из 12 пунктов. Среди прочего в Пекине настаивают на прекращении огня, мирных переговорах, а также выступают против односторонних санкций.

    Кроме того, китайская сторона призвала мировое сообщество отказаться от «менталитета холодной войны» и защитить гражданское население. В плане фигурируют также гуманитарные коридоры и миссии, поддержание цепочек поставок для того, чтобы сохранить текущую экономическую систему. Особое внимание китайская сторона уделила «снижению стратегических рисков» и неприменению ядерного оружия.

    С точными тезисами можно ознакомиться в материале «Фонтанки». В странах Запада китайский план встретили достаточно холодно — подробнее тут.

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