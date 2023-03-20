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    Путин: Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса

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    Президент Владимир Путин заявил о готовности к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Об этом он написал в статье, опубликованной 19 марта в китайской газете «Жэньминь Жибао» в преддверии визита Си Цзиньпина в Москву.

    Будущее мирного процесса зависит от готовности к серьёзному разговору с учётом уже сложившихся геополитических реалий, подчеркнул Путин. Однако, отметил президент, требования, звучащие в ультимативной форме в адрес России, свидетельствуют об оторванности от реалий и незаинтересованности в выходе из ситуации.

    Президент отметил в статье, что Россия ценит взвешенную позицию Китая по вопросу ситуации вокруг Украины, и приветствует готовность Пекина сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса.

    Напомним, что визит председателя КНР в Россию запланирован с 20 по 22 марта. О программе визита подробно рассказано в этом материале.

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    КНРПутинУкраина
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