Путин: Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса

Президент Владимир Путин заявил о готовности к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Об этом он написал в статье, опубликованной 19 марта в китайской газете «Жэньминь Жибао» в преддверии визита Си Цзиньпина в Москву.
Будущее мирного процесса зависит от готовности к серьёзному разговору с учётом уже сложившихся геополитических реалий, подчеркнул Путин. Однако, отметил президент, требования, звучащие в ультимативной форме в адрес России, свидетельствуют об оторванности от реалий и незаинтересованности в выходе из ситуации.
Президент отметил в статье, что Россия ценит взвешенную позицию Китая по вопросу ситуации вокруг Украины, и приветствует готовность Пекина сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса.
Напомним, что визит председателя КНР в Россию запланирован с 20 по 22 марта. О программе визита подробно рассказано в этом материале.