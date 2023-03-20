Путин: Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса

Президент Владимир Путин заявил о готовности к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Об этом он написал в статье, опубликованной 19 марта в китайской газете «Жэньминь Жибао» в преддверии визита Си Цзиньпина в Москву.



Будущее мирного процесса зависит от готовности к серьёзному разговору с учётом уже сложившихся геополитических реалий, подчеркнул Путин. Однако, отметил президент, требования, звучащие в ультимативной форме в адрес России, свидетельствуют об оторванности от реалий и незаинтересованности в выходе из ситуации.

