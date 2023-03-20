В Кремле заявили о неминуемости темы Украины во время переговоров Путина и Цзиньпина

Во вторник, 21 марта, состоятся официальные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина. Они начнутся в 15:00 и пройдут в узком и расширенном составах. Об этом 20 марта рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Так или иначе темы, которые затронуты в этом плане, конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня», — рассказал представитель Кремля (цитата по газете «Коммерсантъ»).

Со стороны Владимира Путина, уточнил Песков, будут даны «исчерпывающие разъяснения», чтобы глава КНР «смог из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента».