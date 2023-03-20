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    В Кремле заявили о неминуемости темы Украины во время переговоров Путина и Цзиньпина

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    Во вторник, 21 марта, состоятся официальные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина. Они начнутся в 15:00 и пройдут в узком и расширенном составах. Об этом 20 марта рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Так или иначе темы, которые затронуты в этом плане, конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня», — рассказал представитель Кремля (цитата по газете «Коммерсантъ»).

    Со стороны Владимира Путина, уточнил Песков, будут даны «исчерпывающие разъяснения», чтобы глава КНР «смог из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента».

    Недавно самолет, на котором, предположительно, находится председатель КНР Си Цзиньпин, приземлился во Внуково.

    Председатель КНР Си Цзиньпин будет находиться в Москве с визитом с 20 по 22 марта.

    В преддверии визита китайский лидер написал статью о российско-китайских отношениях. Ранее статью президента РФ Владимира Путина разместила китайская газета «Жэньминь Жибао».

    В начале августа 2022 года за полетом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань следили десятки тысяч пользователей сервиса Flightradar24.

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    Си ЦзиньпинКитаяРоссияВладимир ПутинУкраина
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