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    Самолет с Ненси Пелоси на борту сел на Тайване

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    Борт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя — столицы Тайваня, следует из трансляции China Times и данных Flightradar.

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    Около 20 минут назад центральное телевидение КНР сообщило, что китайские истребители Су-35 направились в сторону Тайваня на фоне возможного прилета спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. СМИ также сообщали, что ВВС США подняли в воздух 5 самолетов-заправщиков и 8 истребителей F-15 с военной базы на Окинаве.

    Подробнее о ситуации на Тайване и почему Китай выступает решительно против визита туда Пелоси и грозит жестким ответом, читайте и смотрите здесь.

    Визит официального представителя США на остров китайские власти называли неприемлемыми и пригрозили крупными международными проблемами. Чтобы подкрепить свои слова, китайская армия начала показательные учения с боевыми стрельбами на материке прямо напротив Тайваня, а китайский флот заблокировал судоходство в проливе. В ответ на это в сторону Тайваня была направлена американская авианосная группа, а в аэропорту на острове развернута система ПВО.

    С 30 июля десятки тысяч пользователей сервиса Flightradar24 по всему миру напряженно следили за маршрутом самолета Нэнси Пелоси, однако она остановилась на полпути — на Гавайях. Оттуда борт взял курс на Манилу — столицу Филиппин, но в какой-то момент правительственный «Боинг» совершил маневр, изменив курс на тайваньский. Однако позже самолет снова вильнул и несколько часов продолжал следовать в Манилу. Определить, куда именно повернет «Боинг», сторонние наблюдатели не могли — в системе Flightradar24 пункт назначения указан не был. Однако около 20:20 мск борт вновь совершил поворот — на юго-запад, а значит, в сторону Сингапура.

    Тайвань объявил о своей независимости от КНР в 1949 году, когда на остров перебрались остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши после поражения в гражданской войне. Тайвань обладает статусом частично признанного государства и является одним из самых чувствительных вопросов в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Китай, который считает Тайвань частью своей территории, неоднократно призывал США прекратить официальные отношения с островом.

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