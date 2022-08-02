Китай направил истребители к Тайваню

Китайские истребители Су-35 направились в сторону Тайваня на фоне возможного прилета Нэнси Пелоси.
«Истребители Су-35 ВВС НОАК пересекают Тайваньский пролив», — сказано в сообщении центрального телевидения КНР.
По данным Flightradar, американский Boeing С-40С, на котором, предположительно, находится спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, вошел в воздушное пространство Тайваня и уже приступил к снижению. Посадка в аэропорту Тайбэя ожидается в 17:44 мск.
Некоторое время назад японское ТВ сообщало, что ВВС США подняли в воздух 5 самолетов-заправщиков и 8 истребителей F-15 с военной базы на Окинаве. Подробнее о ситуации на Тайване и почему Китай выступает решительно против визита туда Пелоси и грозит жестким ответом читайте и смотрите здесь.