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    Самолет, на котором может находиться Пелоси, вошел в воздушное пространство Тайваня

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    Американский Boeing С-40С, на котором, предположительно, находится спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, вошел в воздушное пространство Тайваня. Об этом 2 августа пишет РИА Новости.

    Борт, который летит из Малайзии, пока к снижению не приступал. Ожидается, что он приземлится в аэропорту Тайбэя в 17:44 по мск.

    Некоторое время назад японское ТВ сообщало, что ВВС США подняли в воздух 5 самолетов-заправщиков и 8 истребителей F-15 с военной базы на Окинаве. Подробнее о ситуации на Тайване и почему Китай выступает решительно против визита туда Пелоси и грозит жестким ответом, читайте и смотрите здесь.

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