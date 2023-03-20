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    Самолет, на котором, предположительно, находится председатель КНР Си Цзиньпин, приземлился во Внуково

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    Борт, на котором, предположительно, находится глава Китая Си Цзиньпин, согласно сервису Flightradar24, приземлился 20 марта в аэропорту Внуково.

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    Согласно данным сервиса, посадку наблюдали в режиме реального времени 102 тысячи человек.

    Председатель КНР Си Цзиньпин будет находиться в Москве с визитом с 20 по 22 марта.

    В преддверии визита китайский лидер написал статью о российско-китайских отношениях. Ранее статью президента РФ Владимира Путина разместила китайская газета «Жэньминь Жибао».В начале августа 2022 года за полетом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань следили десятки тысяч пользователей сервиса Flightradar24.

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