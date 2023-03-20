Шербет или блинчики с перепёлкой? Какие блюда вошли в меню ужина Си Цзиньпина и Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин продолжат общение за ужином. Блюда, которые будут предложены гостю, появились на снимке меню в Telegram-канале кремлёвского пула РИА Новости.



В список вошли семь блюд: закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепёлкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, печорская нельма с овощами, оленина с вишнёвым соусом, а на десерт — шербет из граната и торт «Павлова».