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    Шербет или блинчики с перепёлкой? Какие блюда вошли в меню ужина Си Цзиньпина и Путина

    1930
    10 комментариев

    Председатель КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин продолжат общение за ужином. Блюда, которые будут предложены гостю, появились на снимке меню в Telegram-канале кремлёвского пула РИА Новости.

    В список вошли семь блюд: закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепёлкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, печорская нельма с овощами, оленина с вишнёвым соусом, а на десерт — шербет из граната и торт «Павлова».

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    Символизм прослеживается в разделе с алкогольными напитками. На выбор — вино с Восточного и Западного склона. Шардоне и марселан из той же усадьбы Дивноморское, кстати, лидеру Китая также предлагали в 2017 году, когда он гостил в Москве.

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    Комментарии 10

    Гость20 Мар 2023 в 18:48
    Желаю всем...
    +1−0
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