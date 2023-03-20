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    «Уверенно полетел в глубь леса». В День земли спасенный в Петербурге ястреб обрел свободу

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    В День Земли, который отмечается 20 марта, в заказнике «Левашовский» выпустили на свободу ястреба-перепелятника. Месяц назад его нашли раненым неравнодушные горожане, и птицу отправили на реабилитацию в госпиталь для пернатых.

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    Снимки спасенного хищника опубликовал автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Перед выпуском ястреба окольцевали – так птиц помечают орнитологи для их изучения.

    «Оказавшись на свободе, он [ястреб] стремительно долетел до ближайшего высокого дерева, на несколько минут присел на ветку, осмотрелся и, кинув строгий взгляд в сторону спасителей, уверенно полетел в глубь леса. Время терять нельзя! Весна!» – отмечает автор публикации.

    Ястреб-перепелятник питается в основном мелкими птицами – воробьями, синицами, снегирями, голубями, – но в дикой природе может напасть даже на молодого тетерева. Большинство перепелятников на зимовку улетает в другие края, но некоторых можно встретить и в Петербурге.

    День Земли был утвержден ООН в 1971 году. Эта дата приурочена к весеннему равноденствию, а праздник призван напомнить людям о бережном отношении к окружающей среде.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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