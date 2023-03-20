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    Весна пришла: в Петербурге начали мыть улицы

    1939
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    Дорожные предприятия, подведомственные комитету по благоустройству, приступили к весенней мойке городских улиц, сообщили 20 марта в пресс-службе губернатора Петербурга. Правда, пока это делают лишь там, где позволяет обстановка.

    Весенняя мойка дорог и тротуаров — важный этап уборки города после зимы, и начать ее нужно как можно раньше, однако, чтобы не образовывалась наледь, влажную уборку улиц сейчас проводят только днем и при температуре воздуха значительно выше нуля. Сегодня, 20 марта, бороться с наносами и пылью на проезжей части выехала 121 машина, еще 100 убирают тротуары. Это поливомоечные машины и пылесосы. Вручную из шлангов дороги, ограждения и фонарные столбы намывают 180 человек.

    Масштабная уборка городских пространств в Петербурге начнется вместе с месячником благоустройства 1 апреля.

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    ПетербургУборка улиц
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