Весна пришла: в Петербурге начали мыть улицы

Дорожные предприятия, подведомственные комитету по благоустройству, приступили к весенней мойке городских улиц, сообщили 20 марта в пресс-службе губернатора Петербурга. Правда, пока это делают лишь там, где позволяет обстановка.



Весенняя мойка дорог и тротуаров — важный этап уборки города после зимы, и начать ее нужно как можно раньше, однако, чтобы не образовывалась наледь, влажную уборку улиц сейчас проводят только днем и при температуре воздуха значительно выше нуля. Сегодня, 20 марта, бороться с наносами и пылью на проезжей части выехала 121 машина, еще 100 убирают тротуары. Это поливомоечные машины и пылесосы. Вручную из шлангов дороги, ограждения и фонарные столбы намывают 180 человек.