«Каравелла» на Блюхера сбила велосипедиста: 82-летний мужчина умер в больнице, госпитализированы дети

По предварительной информации, 19 марта около 10:25 на проспекте Маршала Блюхера, 60/19, минивэн Volkswagen Caravelle в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 82-летнего пенсионера, который переезжал проезжую часть на велосипеде на запрещающий сигнал светофора. После этого автомобиль врезался в поребрик и металлическое ограждение.

Велосипедист скончался в Мариинской больнице. Про него известно, что он жил неподалеку, на Кондратьевском проспекте. В «Фольксвагене» пострадали пассажиры, — судя по всему, дети водителя. В детскую больницу имени Раухфуса были доставлены 16-летняя десятиклассница и 7-летний первоклассник. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести и после осмотра отпустили домой.



Водитель «Фольксвагена» в 2022–2023 годах привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 18 раз, в основном за превышение скорости на 20–40 км/ч.

