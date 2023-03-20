«Справедливая Россия» настаивает на введении смертной казни

Партия «Справедливая Россия — За правду» собирается настаивать на введении смертной казни для террористов и педофилов. Об этом лидер СРЗП Сергей Миронов заявил в интервью РИА Новости, опубликованном 20 марта.
«Мы предлагали за убийство детей — те педофилы, которые насилуют детей и убивают, то есть кончается смертью ребенка, — у нас есть предложение, что террористам и их пособникам, и убийцам детей, [их] действительно нужно приговорить к высшей мере наказания, к расстрелу», — сказал Миронов.
Он добавил, что его партия настаивала на этом и продолжит настаивать. Также он привёл некие данные опросов, согласно которым якобы около
При этом, передаёт РИА, сенатор Андрей Клишас заявил, что вернуть смертную казнь в России можно только через принятие новой Конституции.
Ранее об этом же говорил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин: возобновить применение смертной казни в России возможно только при изменении, а фактически принятии новой Конституции.