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    «Справедливая Россия» настаивает на введении смертной казни

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    Партия «Справедливая Россия — За правду» собирается настаивать на введении смертной казни для террористов и педофилов. Об этом лидер СРЗП Сергей Миронов заявил в интервью РИА Новости, опубликованном 20 марта.

    «Мы предлагали за убийство детей — те педофилы, которые насилуют детей и убивают, то есть кончается смертью ребенка, — у нас есть предложение, что террористам и их пособникам, и убийцам детей, [их] действительно нужно приговорить к высшей мере наказания, к расстрелу», — сказал Миронов.

    Он добавил, что его партия настаивала на этом и продолжит настаивать. Также он привёл некие данные опросов, согласно которым якобы около 70 % россиян поддерживают возвращение смертной казни.

    При этом, передаёт РИА, сенатор Андрей Клишас заявил, что вернуть смертную казнь в России можно только через принятие новой Конституции.

    Ранее об этом же говорил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин: возобновить применение смертной казни в России возможно только при изменении, а фактически принятии новой Конституции.

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