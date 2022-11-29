Глава Конституционного суда РФ объяснил, почему нельзя так просто взять и вернуть смертную казнь

Возобновить применение смертной казни в России возможно только при изменении, а фактически принятии новой Конституции. Об этом 29 ноября заявил председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин.
По его словам, в российской Конституции текст сформулирован таким образом, что фактически требует принятия новой Конституции.
Как отметил глава КС, в России продолжает действовать правовая ситуация, которую определили постановления Конституционного суда в 2009 году, а новых условий не сложилось.
«В 2009 году Конституционный суд сказал, что в России сложился за долгие годы моратория конституционно-правовой режим, в рамках которого граждане РФ получили право не быть приговоренными к смертной казни», — объяснил Зорькин (цитата по агентству «Интерфакс»).
КС истолковал режим, который сложился, добавил Валерий Зорькин.
«Законодатель ничего не говорил и не говорит, слава богу, что нужно повернуть колесо назад», — отметил он.