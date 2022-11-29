Глава Конституционного суда РФ объяснил, почему нельзя так просто взять и вернуть смертную казнь

Возобновить применение смертной казни в России возможно только при изменении, а фактически принятии новой Конституции. Об этом 29 ноября заявил председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин.



По его словам, в российской Конституции текст сформулирован таким образом, что фактически требует принятия новой Конституции.



Как отметил глава КС, в России продолжает действовать правовая ситуация, которую определили постановления Конституционного суда в 2009 году, а новых условий не сложилось.

