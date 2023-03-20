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    На КАД «Гольф» сбил дорожных рабочих. Очевидцы пишут о заклинившем колесе

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    Серьёзное ДТП произошло ночью 20 марта на внутреннем кольце КАД после съезда с Шафировского проспекта.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 0:10 на 38-м километре внутреннего кольца «Фольксваген Гольф» въехал в зону дорожных работ. Пострадали два человека.

    «Работы производились в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Были установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры). Информация о производстве работ была выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», — отмечают в учреждении.

    Эту аварию обсуждают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «"Гольф" занесло, ехал метров 100 от них, сбил двух рабочих дорожных», — пишет Игорь. Наталья, по её словам, вызвала скорую. В этот момент девушка была зажата в машине, а двое рабочих на асфальте были без сознания. Лола делится подробностями: «Со слов водителя, заклинило колесо, и его унесло вправо. Пострадавших четыре человека. Трое лежали на земле в тяжелом состоянии. Девушка (пассажир) сильно поломала ногу. Водитель — легкие ушибы. <...> У девушки перелом бедренной кости, сильный перелом со смещением. Держала ей ногу, пока скорая ехала».

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