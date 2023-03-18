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    Клиенты Альфа-банка столкнулись с проблемами при оплате картами

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    Некоторые держатели карт Альфа-банка столкнулись с проблемами при оплате покупок в магазинах. Об этом 18 марта сообщает ТАСС со ссылкой на клиентов и колл-центр банка.

    Также утверждения о проблемах с картами банка широко разошлась в крупных Telegram-каналах. «Ими невозможно расплатиться ни в одном магазине. Терминал выдаёт отказ. При этом средства всё равно могут блокироваться», — говорится в публикации одного из них.

    В банке «Фонтанке» рассказали, что никакого сбоя сейчас нет и карты работают без проблем.

    «Временно у небольшой части клиентов могла не проходить оплата по картам, оплата по СБП и QR», — уточнили в пресс-службе Альфа-банка.

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