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    Спецоперация на Украине

    Новое наказание за дискредитацию добровольцев армии РФ и санкции Зеленского: новости СВО за 18 марта

    Главные события за последние сутки

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    Путин подписал новый закон о наказании за дискредитацию участников СВО
    Путин подписал новый закон о наказании за дискредитацию участников СВОФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 марта.

    Закон о наказании за дискредитацию добровольцев

    Владимир Путин подписал законопроект о наказании до семи лет лишения свободы за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и до 15 лет — за фейки. В обновленном виде документ защищает не только военнослужащих, но и добровольцев и участников ЧВК «Вагнер».

    Ранее уголовная ответственность предусматривалась только за дискредитацию действий Вооруженных сил России за рубежом.

    Новые санкции Украины

    Владимир Зеленский ввел санкции против 300 физических и 141 юридического лица, в том числе против сирийского президента Башара Асада, сроком на десять лет. Они включают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на въезд и вывод капитала с Украины и другие меры.

    Большинство фигурантов санкционного списка — граждане России, также в нем есть несколько граждан Ирана. Среди юридических лиц: российские научно-производственные, судостроительные предприятия и компании авиационной отрасли, а еще нескольких иранских фирм.

    Продление зерновой сделки

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что зерновая сделка продлена.

    — Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлен. Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами, — сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT.

    Мария Захарова отметила, что сделка продлена на 60 дней, вопреки заявлениям украинской стороны.

    — Мы видим сообщения от сторон зерновой сделки о том, что сделка продлена на 120 дней, — заявила Захарова. — Мы неоднократно заявляли — и Министерство иностранных дел России, и постоянный представитель России при ООН — о том, что российская сторона уведомила все стороны сделки о том, что она продлевает сделку на 60 дней.

    США возобновили разведывательные полеты своих беспилотников над Черным морем

    Соединенные Штаты возобновили полеты своих БПЛА над Черным морем после инцидента с перехватом российским истребителем беспилотника США MQ-9. Об Этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Первый такой полет, согласно данным агентства, был совершен 17 марта беспилотником Global Hawk.

    Путин приехал в Крым

    Владимир Путин приехал в Севастополь в годовщину воссоединения Крыма с Россией. Там ему показали школу искусств и детский центр «Корсунь» в Херсонесе.

    Путин подписал новый закон о наказании за дискредитацию участников СВО
    Путин подписал новый закон о наказании за дискредитацию участников СВОФото: Роман Данилкин / 63.RU

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    ПутинЗеленскийСанкцииДискредитацияВС РФ

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