Там, где цветы, всегда любовь. В Петербурге высадят 6 миллионов саженцев

С конца апреля Петербург расцветет во всей красе — спецслужбы подготовили к высадке 250 тысяч тюльпанов, 40 тысяч нарциссов, крокусов и мускари. Вдвое чаще взгляд горожан будет услаждать виола, садовники вырастили более 500 тысяч саженцев.



На смену раннему буйству красок придут 100 сортов многолетников: бегоний в мае, в июне — пионов, бальзаминов, гераней и лобелий. Найдется место и для 111 сортов однолетних растений — цветники вспыхнут астильбами, астрами, эхинацеями, колокольчиками, хризантемами и флоксами.



В общей сложности, по оценкам комитета по благоустройству Петербурга, цветочный ковер из 6 миллионов саженцев покроет 102 тысячи квадратов городских земель.

