Водитель микроавтобуса, сбивший шестерых в Красном Селе, стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено после аварии в Красном Селе. Водитель микроавтобуса «Форд Транзит» стал подозреваемым, водитель «Рено» допрошен в качестве свидетеля. Об этом 18 марта сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла накануне в 16:30. По предварительным данным, «Рено Каптюр» и «Форд Транзит» не поделили перекресток улицы Первого Мая и проспекта Ленина. В итоге 28-летний водитель второго автомобиля вывернул руль и выехал на тротуар, где сбил шестерых пешеходов. Трое взрослых и два ребенка 6 и 8 лет госпитализированы с травмами средней тяжести, в тяжелом состоянии девочка 9 лет.
«В рамках дальнейшего расследования полицейское следствие планирует провести ряд экспертиз и опросить всех свидетелей аварии с целью восстановления объективной картины произошедшего и степени ответственности обоих водителей», — добавили в главке полиции.