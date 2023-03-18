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    Водитель микроавтобуса, сбивший шестерых в Красном Селе, стал фигурантом уголовного дела

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    Уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств возбуждено после аварии в Красном Селе. Водитель микроавтобуса «Форд Транзит» стал подозреваемым, водитель «Рено» допрошен в качестве свидетеля. Об этом 18 марта сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Авария произошла накануне в 16:30. По предварительным данным, «Рено Каптюр» и «Форд Транзит» не поделили перекресток улицы Первого Мая и проспекта Ленина. В итоге 28-летний водитель второго автомобиля вывернул руль и выехал на тротуар, где сбил шестерых пешеходов. Трое взрослых и два ребенка 6 и 8 лет госпитализированы с травмами средней тяжести, в тяжелом состоянии девочка 9 лет.

    «В рамках дальнейшего расследования полицейское следствие планирует провести ряд экспертиз и опросить всех свидетелей аварии с целью восстановления объективной картины произошедшего и степени ответственности обоих водителей», — добавили в главке полиции.

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