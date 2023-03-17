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    Уходил от столкновения. Водитель микроавтобуса, наехавшего на пешеходов в Красном Селе, рассказал свою версию событий

    Кто находился за рулём микроавтобуса, сбившего толпу в Красном Селе?

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    За рулём микроавтобуса, который снёс толпу пешеходов, находился 28-летний мужчина, сейчас он в полиции. Он проживает в Красносельском районе Петербурга, где и случилась авария, и работает водителем на Ford Transit. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 марта.

    По словам мужчины, он уходил от столкновения и резко вывернул руль, после чего машина оказалась на тротуаре возле автобусной остановки.

    Судя по социальным сетям водителя, его семья живёт в Абхазии. В статусе у него лаконичное напоминание: «Храни любовь, цени свободу».

    «Фонтанка» писала о серьёзной аварии с пешеходами, произошедшей 17 марта в Красном Селе. В результате ДТП пострадали шесть человек: трое взрослых и трое детей. Два ребёнка находятся в реанимации.

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