Уходил от столкновения. Водитель микроавтобуса, наехавшего на пешеходов в Красном Селе, рассказал свою версию событий

За рулём микроавтобуса, который снёс толпу пешеходов, находился 28-летний мужчина, сейчас он в полиции. Он проживает в Красносельском районе Петербурга, где и случилась авария, и работает водителем на Ford Transit. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 марта.

По словам мужчины, он уходил от столкновения и резко вывернул руль, после чего машина оказалась на тротуаре возле автобусной остановки.



Судя по социальным сетям водителя, его семья живёт в Абхазии. В статусе у него лаконичное напоминание: «Храни любовь, цени свободу».