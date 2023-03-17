В ДТП в Красном Селе пострадали шестеро, двое детей — в тяжелом состоянии

Прокуратура Петербурга
Стали известны подробности о пострадавших в страшном ДТП с пешеходами. Среди них трое детей, в том числе с тяжелыми травмами.
По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП пострадали шесть человек: трое взрослых и трое детей. Состояние взрослых уточняется, двое детей — в тяжелом состоянии, один — средней тяжести, рассказали в пресс-службе ведомства. Информацию о 6 пострадавших также подтверждают в пресс-службе комитета по здравоохранению.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на месте работают полицейские следователи. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, ДТП произошло в пятом часу вечера 17 марта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Первого Мая в Красном Селе. «По предварительной информации, водитель микроавтобуса Ford Transit, не сориентировавшись в дорожной обстановке, предпринял действия, которые привели к потере управления автомобилем», — сообщили в главке. Полиция устанавливает детали произошедшего.