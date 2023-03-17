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    В ДТП в Красном Селе пострадали шестеро, двое детей — в тяжелом состоянии

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    Прокуратура Петербурга

    Стали известны подробности о пострадавших в страшном ДТП с пешеходами. Среди них трое детей, в том числе с тяжелыми травмами.

    По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП пострадали шесть человек: трое взрослых и трое детей. Состояние взрослых уточняется, двое детей — в тяжелом состоянии, один — средней тяжести, рассказали в пресс-службе ведомства. Информацию о 6 пострадавших также подтверждают в пресс-службе комитета по здравоохранению.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на месте работают полицейские следователи. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Напомним, ДТП произошло в пятом часу вечера 17 марта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Первого Мая в Красном Селе. «По предварительной информации, водитель микроавтобуса Ford Transit, не сориентировавшись в дорожной обстановке, предпринял действия, которые привели к потере управления автомобилем», — сообщили в главке. Полиция устанавливает детали произошедшего.

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