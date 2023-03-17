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    Микроавтобус снес толпу пешеходов на тротуаре в Красном Селе. Наезд попал на камеру

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    Серьезное ДТП с пешеходами произошло днем 17 марта в Красносельском районе Петербурга. Под колеса попали сразу несколько человек, спокойно стоявших на тротуаре. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения. По предварительной информации, пострадали не менее пяти человек.

    «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»

    На пересечении проспекта Ленина и улицы Первого Мая в Красном Селе автомобиль вылетел на тротуар возле автобусной остановки и сбил людей, которые стояли перед пешеходным переходом, сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Судя по записи, под колеса микроавтобуса попали минимум пять человек. В группе пишут, что водитель автомобиля уходил от столкновения с легковым автомобилем.

    На место ДТП прибыли несколько машин скорой помощи и реанимация. Точное количество пострадавших уточняется. По данным комздрава, предварительно, не менее пяти человек получили травмы. Среди тех, кому потребовалась помощь врачей, есть дети.

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