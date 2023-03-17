После страшного ДТП в Красном Селе два ребенка оказались в реанимации. Один из них — в тяжелом состоянии

После аварии в Красном Селе два ребенка попали в реанимацию Детской больницы имени Раухфуса. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 марта.
В аварии пострадал восьмилетний мальчик. В момент столкновения ему задело голову. Сейчас ребенок в состоянии средней степени тяжести.
Также в больницу попала и девятилетняя девочка. У нее травмы головы, повреждены кости лица. Ребенок находится в тяжелом состоянии.
Среди госпитализированных, по нашим данным, оказалась беременная женщина. Ей оказывают помощь в НИИ скорой помощи имени
Как писала «Фонтанка», что в результате аварии, произошедшей в пятом часу вечера 17 марта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Первого Мая в Красном Селе, пострадали шесть человек: трое взрослых и трое детей.