У жителя Красного Села нашли целый арсенал, вишенкой которого стал ракетный двигатель

Четверо мужчин задержаны в Петербурге и Ленобласти в рамках уголовного дела о незаконном обороте оружия. Дело необычно тем, что возбуждал его военный следственный отдел по Краснознаменскому гарнизону.

Соответственно, за подозреваемыми приехала не только полиция, но и сотрудники УФСБ из службы по защите конституционного строя, а также их коллеги из объединений Воздушно-космических сил. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 марта.



На допрос доставили военного пенсионера, военнослужащего и еще одного мужчину. После беседы их отпустили и дали статус свидетелей. Статус обвиняемого получил 51-летний житель Красного Села, судимый в 1994 году за превышение должностных полномочий. Его отпустили под подписку из-за проблем со здоровьем.