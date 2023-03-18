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    У жителя Красного Села нашли целый арсенал, вишенкой которого стал ракетный двигатель

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    Четверо мужчин задержаны в Петербурге и Ленобласти в рамках уголовного дела о незаконном обороте оружия. Дело необычно тем, что возбуждал его военный следственный отдел по Краснознаменскому гарнизону.

    Соответственно, за подозреваемыми приехала не только полиция, но и сотрудники УФСБ из службы по защите конституционного строя, а также их коллеги из объединений Воздушно-космических сил. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 марта.

    На допрос доставили военного пенсионера, военнослужащего и еще одного мужчину. После беседы их отпустили и дали статус свидетелей. Статус обвиняемого получил 51-летний житель Красного Села, судимый в 1994 году за превышение должностных полномочий. Его отпустили под подписку из-за проблем со здоровьем.

    В квартире у фигуранта нашли более двух тысяч разных патронов, пистолеты Макарова и ПСМ, наган, пистолет-пулемет МП-40, пару глушителей, ордена и медали и так далее. Но самым главным «сокровищем» обыска стал реактивный двигатель от противотанковой управляемой ракеты.

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