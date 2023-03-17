Набиуллина оценила влияние банковского кризиса в США и Европе на российский финсектор

Ситуация в банковском секторе США и Европы напрямую не влияет на российскую финансовую систему, но может увеличить риски рецессии мировой экономики. Об этом на пресс-конференции 17 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.



По ее словам, прямого влияния на российскую финансовую систему нет, потому что она уже гораздо меньше связана с мировой и российские банки меньше подвержены той уязвимости, которую сейчас демонстрируют финансовые организации в США и Евросоюзе. На балансах иностранных банков есть риски, накопленные из-за длительного периода низких ставок. На балансах российских банков таких рисков нет. К тому же в прошлом году из-за беспрецедентного шока они испытали даже больший по масштабу процентный риск, нежели сейчас испытывают их американские и европейские коллеги.