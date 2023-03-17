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    Набиуллина оценила влияние банковского кризиса в США и Европе на российский финсектор

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    Ситуация в банковском секторе США и Европы напрямую не влияет на российскую финансовую систему, но может увеличить риски рецессии мировой экономики. Об этом на пресс-конференции 17 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, прямого влияния на российскую финансовую систему нет, потому что она уже гораздо меньше связана с мировой и российские банки меньше подвержены той уязвимости, которую сейчас демонстрируют финансовые организации в США и Евросоюзе. На балансах иностранных банков есть риски, накопленные из-за длительного периода низких ставок. На балансах российских банков таких рисков нет. К тому же в прошлом году из-за беспрецедентного шока они испытали даже больший по масштабу процентный риск, нежели сейчас испытывают их американские и европейские коллеги.

    При этом сложившаяся ситуация добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории движения мировой экономики.

    «В комплексе эта ситуация может увеличить риски рецессии мировой экономики, несмотря на те сильные данные, которые мы видели в последнее время. Для России замедление мировой экономики означает снижение спроса на наши экспортные товары, что может оказать дополнительное проинфляционное давление», — отметила Набиуллина.

    По ее словам, Банк России учитывает этот фактор в своих решениях и будет следить за ситуацией. Регулятор исходит из того, что в центральных банках других стран наработали инструментарий работы с такими банковскими кризисами и будут вовремя купировать риски.

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    Эльвира НабиуллинаЦентральный банкБанковский кризис
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