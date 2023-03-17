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    Суд обязал ЖКС отремонтировать флигель казарм сводно-казачьего полка в Павловске

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    Пушкинский районный суд Петербурга обязал Жилкомсервис № 2 Пушкинского района отремонтировать здание-памятник — «Офицерский флигель» казармы и службы Лейб-гвардии сводно-казачьего полка в Павловске. Об этом 17 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Иск к коммунальным службам подал прокурор. Он просил отвести ЖКС 365 дней на ремонт фасада здания по адресу улица Обороны, дом 1, лит. А. Прокурор указал на итоги проверки: состояние здания-памятника может угрожать безопасности людей и сохранности имущества.

    Суд удовлетворил требования истца, и дал ЖКС год с момента вступления решения в законную силу на проведение ремонта: предстоит привести в порядок фасад, устранить загрязнения и биопоражения и отремонтировать элементы архитектурного декора.

    Здание офицерского флигеля является жилым и включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

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    ПавловскКазармы сводно-казачьего полка в Павловске
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