Daher с ними. Владелец Zara финализирует сделку по продаже российского бизнеса

Испанский ретейлер Inditex, владеющий брендами Zara, Bershka и другими, окончательно покидает Россию. Как сообщает 17 марта газета El País, компания закроет 269 из 514 магазинов в России. 245 точек вместе с другими активами в России перейдут ливанской группе Daher.



Управляющий компании Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что переговоры по уходу из РФ «находятся на завершающей стадии». После завершения сделки «в переданных помещениях разместятся точки продаж брендов, принадлежащих группе Daher, совершенно не связанных с группой Inditex», уточнили в компании. Стоимость обесценивания инвестиций в семи российских дочерних компаниях ретейлер оценил в 2,211 млрд евро. Однако Inditex оставил за собой право вернуться в Россию «в случае возникновения новых обстоятельств», которые позволят работать через договор франшизы.